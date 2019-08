Roma, 17 ago. (AdnKronos) – Terremoto in Romagna. La scossa di magnitudo del 3.7 come riporta in un tweet l’Ingv è stato registrato alle 18.52 con epicentro in provincia di Forlì’Cesena a una profondità di 7 km. Poco dopo l’Ingv ha registrato un’altra scossa di magnitudo 2.9 nella stessa area, a una profondità di 7 km.