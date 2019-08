Tutti a scuola di astronomia all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati

Un’imperdibile opportunità di formazione in campo astronomico attende i curiosi e gli amanti del cielo. A ottobre nella sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA – ESRIN) di Frascati partirà il nuovo corso di astronomia “Scoprire l’Universo”, per conoscere dalla viva voce di esperti tutti i segreti del cosmo e per imparare a osservarlo. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) – APS, delegazione territoriale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), attivamente impegnata dal 1995 nella diffusione e promozione della cultura scientifica.

Ogni anno, da 15 anni, questo corso consente agli iscritti, anche completamente a digiuno di conoscenze scientifiche, di avvicinarsi all’affascinante mondo dell’astronomia. Per gli insegnanti il corso, inserito nella piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, vale ai fini dell’aggiornamento professionale ed è acquistabile con il bonus docenti. Un ulteriore vantaggio per chi si iscrive al corso, che prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione, è quello di acquisire conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo e del volontariato nell’ATA. Chi segue il corso muove infatti il primo passo per diventare socio operativo e per partecipare quindi attivamente alle attività divulgative, didattiche e di ricerca portate avanti dall’Associazione.

A tenere le lezioni del corso, in programma nei martedì sera dall’8 ottobre al 10 dicembre, sarà personale altamente qualificato dell’ATA e del mondo della ricerca. Variegati i temi delle lezioni, che spaziano dalla storia dell’astronomia all’orientamento nel cielo, fino all’identificazione di stelle e pianeti, grazie alle attività svolte presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa con l’ausilio del nuovo Planetario fisso, formidabile strumento di simulazione del cielo, e dei telescopi sociali. Particolare attenzione sarà dedicata al Sistema Solare, di cui verranno illustrati tutti i corpi che ne fanno parte, compresi i cosiddetti “corpi minori”, molto ben studiati dai ricercatori dell’ATA per la loro importanza ai fini della comprensione dell’origine e dell’evoluzione del Sistema Solare e per via della pericolosità che talvolta li caratterizza. Previsto anche un focus sul Sistema Terra – Luna e sulle stelle, di cui verranno chiarite tutte le proprietà e l’affascinante ciclo vitale. Per finire si parlerà della nostra galassia e delle altre galassie.

Il percorso formativo proseguirà oltre il corso “Scoprire l’Universo”. Il corso base si colloca infatti nell’ambito di un progetto di formazione più ampio: la Scuola di Astronomia dell’ATA, articolata in tre corsi. Chi desidera acquisire ulteriori conoscenze astronomiche e fare pratica sul campo potrà iscriversi al successivo corso teorico avanzato “Star Academy” che prevede approfondimenti sui temi della planetologia, dell’evoluzione stellare e della cosmologia, e al corso pratico “Il cielo a portata di mano” con lezioni sull’uso del telescopio e sull’astrofotografia. Insomma con i corsi dell’ATA chi vuole coltivare la propria passione per il cielo e muovere i primi passi nel campo dell’astrofilia può farlo con grande profitto e soddisfazione.