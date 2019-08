Fa selfie con Salvini e non le affittano stanza: “Non disponibile per chi simpatizza con chi è felice di gettare gente in mare”

Una ragazza di 19 anni, Alessandra M. G., della provincia di Latina, ha raccontato a Leggo.it che non le è stata affittata una stanza a Roma perché ha pubblicato su Facebook una foto con Matteo Salvini. A settembre la 19enne dovrà trasferirsi nella Capitale per studiare Giurisprudenza all’Università Roma Tre. Cercando un alloggio si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook che offriva una stanza poco lontano dall’ateneo. Quando ha telefonato al proprietario, però, si è sentita dire di no per via delle sue simpatie politiche. La studentessa racconta di aver postato il selfie con il segretario del Carroccio, scattata dopo il recente comizio a Sabaudia, ma di non avere la tessera del Carroccio. E proprio quello scatto avrebbe provocato la reazione inattesa da parte dell’inserzionista che si è rifiutato di incontrarla e di darle la stanza che non sarebbe “disponibile per chi simpatizza, patteggia e si fa selfie con chi è felice di gettare gente in mare“.