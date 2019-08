La vacanza in Costa Azzurra, il mare, il relax: tutti gli ingredienti giusti per qualche momento di passione in più. Ma questa volta la passione è finita in tragedia. Un 30 enne inglese stava facendo sesso sul balcone della casa che aveva preso in affitto con la propria fidanzata, quando è precipitato giù insieme a lei a causa di un movimento improvviso e inconsulto. In questo momento sta lottando tra la vita e la morte a causa delle ferite riportate.

La coppia si trovava in vacanza nel resort Le Cannet, a nord di Cannes quando ha deciso di provare qualcosa di ‘estremo’: fare l’amore appoggiati alla ringhiera del balcone, con la meravigliosa riviera francese che si stendeva davanti ai loro occhi, ma il sesso si è trasformato in una tragedia quando i due sono precipitati giù. Lui sta lottando tra la vita e la morte, mentre lei ha riportato solo delle lievi ferite.

Quando i due sono caduti sulla strada i vicini hanno subito chiamato il numero d’emergenza. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Pasteur a Nizza mentre la ragazza, rimasta ferita lievemente perché il corpo dell’uomo ha attutito l’impatto al suolo, è stata curata sul posto. Come si legge sul giornale britannico Mail Online, la polizia ha aperto un’indagine per capire se, nello sfrenato momento di sesso dei giovani, abbiano influito sulla caduta anche droga e alcol.