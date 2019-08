Please wait...

Intervento in corso nelle campagne di Lascari per recuperare un ragazzo finito in una scarpata, con sospette fratture alle gambe. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della stazione Palermo-Madonie. Le operazioni sono rese più difficili dalla natura rocciosa del terreno e dal buio.

Sicilia, Lascari: Soccorso Alpino in azione per un ragazzo finito in una scarpata

