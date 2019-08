Meteo, il nowcasting di MeteoWeb: sole e tanto caldo, fino a 38/39°C. Qualche rovescio su Alpi e Prealpi [MAPPE]

Sabato di caldo intenso e assolato su gran parte del Paese. Una certa attività cumuliforme ha interessato e sta interessando ancora le aree alpine e prealpine, con nubi irregolari, locali addensamenti e qualche rovescio sparso qua e là magari anche qualche isolato temporale, ma fenomeni di poca consistenza.

Nubi cumuliformi un po’ più sviluppate in verticale, hanno interessato anche i rilievi del Potentino con qualche isolato acquazzone, localmente i rilievi appenninici centrali, ma qui senza fenomeni degni di nota. Altrove cielo splendente, al più maculato ogni tanto per nubi medio-alte, decisamente innocue.

Aspetto saliente anche per la giornata odierna, il gran caldo. Rispetto a ieri si è registrato un aumento di 1-2°C mediamente con massime, magari non diffuse, ma frequenti sulle pianure da Nord a sud, sui +35 e +38°C (aree scure in cartina). I valori più alti odierni sono stati registrati nella provincia di Reggio Emilia e in quella di Cosenza. Per l’esattezza rilevati +39,1°C a Rende, nel Cosentino e +38,8°C a Bibbiano, nel Reggiano.