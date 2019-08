La polizia ha fatto evacuare la spiaggia di Sant Sebastià, a Barcellona, per la possibile presenza di un ordigno esplosivo in mare. E’ quanto riferiscono i media locali secondo cui l’area è stata circondata e la balneazione è stata vietata, in attesa di un’analisi da parte degli artificieri per identificare l’oggetto.

A dare l’allarme è stato un subacqueo del Gruppo Speciale Attività Sottomarine della Guadia Civil spagnola, mentre era impegnato in un’immersione a pochi metri dalla riva della spiaggia di Sant Sebastià. L’agente ha subito contattato la Guarda Urbana di Barcellona, che ha provveduto ad evacuare la spiaggia. Successivamente sono entrate in azione tre imbarcazioni della Guardia Civil e una della Guardia Urbana. Queste hanno iniziato a setacciare l’area al fine di localizzare l’esatta posizione dell’ordigno.

La Marina Militare spagnola ha dunque inviato una squadra di artificieri con il compito di stabilire che l’ordigno sia ancora a rischio di esplosione. L’ordigno risale quasi sicuramente alla Guerra Civile spagnola, avvenuta tra il 1936 ed il 1939.