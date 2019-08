Spagna, incendi a Gran Canaria: situazione in miglioramento, il vento è calato

Grazie alla diminuzione dell’intensità del vento, la situazione incendi a Gran Canaria è in lento miglioramento: lo hanno annunciato questa mattina le autorità locali.

“Secondo i tecnici che hanno visitato la zona nella notte l’incendio sta rallentando e sta perdendo di intensità“, ha scritto su Twitter il presidente della regione delle Canarie, Angel Victor Torres. “Il vento è calato e quindi la notte è trascorsa meglio di quanto ci aspettassimo“, ha aggiunto un responsabile, Antonio Morales, su radio Cadena Ser, spiegando che l’impatto sul Parco Naturale di Tamadaba “è stato inferiore di quanto inizialmente si fosse temuto. Le fiamme non hanno raggiunto la Riserva Naturale Inagua. Si è trattato, per la maggior parte, di un fuoco superficiale di bassa intensità“.

Secondo Morales, salvo imprevisti, molti sfollati potrebbero rientrare nelle loro case.