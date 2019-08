Spagna, incendio a Gran Canaria: fiamme “indomabili”, 5mila evacuati

Il Ministro dell’Agricoltura spagnolo Luis Planas è atteso oggi a Valleseco, nell’isola di Gran Canaria, dove la situazione è critica per l’incendio che ha finora distrutto circa 3.400 ettari di terreno e costretto circa 5mila persone, tra cui turisti, a essere evacuate.

Il presidente delle Canarie Angel Víctor Torres ha tenuto una conferenza stampa e definito le fiamme ancora “indomabili“, e spiegando che l’incendio è al momento “impossibile da estinguere“. Torres ha confermato che è prioritaria la sicurezza delle persone e che non si escludono nuove evacuazioni.

Durante la notte almeno 400 persone hanno lavorato per domare il rogo, sono state un centinaio le operazioni condotte dagli elicotteri e 800mila i litri di acqua versati sulle fiamme, ha proseguito Torres.

Le condizioni meteorologiche sono difficili, con venti forti e temperature elevate. È previsto che l’ondata di caldo continui anche oggi.

Al momento non sono state segnalate vittime.

L’incendio è divampato pochi giorni dopo che un altro rogo nella stessa regione aveva costretto l’evacuazione di centinaia di persone.

Gran Canaria è la seconda più popolosa delle Isole Canarie nell’Atlantico al largo della costa nord-occidentale dell’Africa.