Spagna, incendio a Gran Canaria: salvate decine di persone, circa mille evacuati

Un incendio è divampato nei monti dell’isola di Gran Canaria (Spagna), minacciando in particolare le località di Tejeda, Artenara e Galdar, dove decine di persone sono state messe in salvo, secondo quanto reso noto dai servizi di emergenza locali.

Con l’ausilio di aerei ed elicotteri, le squadre di terra sono impegnate a combattere l’incendio che si estende su una superficie di mille ettari.

L’emittente spagnola RTVE afferma che le evacuazioni (circa un migliaio di persone) sono state effettuate in via precauzionale e che nessuna casa è stata bruciata.