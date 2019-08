Spagna: oggi operazione al cuore per Juan Carlos

Juan Carlos I di Spagna, padre dell’attuale re iberico Felipe, sara’ sottoposto oggi a un intervento al cuore per correggere una condizione medica rilevata lo scorso giugno durante un esame medico di routine. Il reale spagnolo e’ entrato ieri sera nella clinica Quiron de Pozuelo di Madrid, dove subira’ l’operazione.

Secondo quanto riferito da El Pais, Juan Carlos, 81 anni, salutando i giornalisti all’arrivo in clinica, ha dichiarato che “mi vedrete all’uscita”. L’operazione a cui sara’ sottoposto oggi prevede l’impianto di “tre o quattro bypass a cuore aperto” e sara’ lunga, secondo fonti della Casa Reale, che sottolinea che non sono attese visite al monarca subito dopo l’intervento. Sara’ il team medico a fornire i dettagli, una volta terminata l’operazione. Nel corso della sua vita, Juan Carlos e’ stato sottoposto a sedici interventi chirurgici, gli ultimi nove da quando nel 2010 e’ stato operato a un nodulo benigno al polmone destro. L’ultima operazione, dovuta a una lesione cutanea per la sovraesposizione al sole, ha avuto luogo il 10 aprile scorso.