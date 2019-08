Sparito nel nulla il caimano Jack, è il tormentone dell’estate in Sardegna

Proseguono le ricerche del caimano Jack, sparito dal circo Martin a Orosei, sulla costa del Nuorese, nella notte tra domenica e lunedì.

La notizia della scomparsa – denunciata come furto dai titolari del circo – è ormai virale sui social ma è soprattutto un tormentone in Sardegna.

Impazzano sui social i “meme” sul rettile in fuga nelle due varianti linguistiche dell’italiano e del sardo, alcuni dei quali esilaranti, come il caimano che bussa alla porta: “Sono io ajo apri“. In alcuni casi i meme sulla fuga del caimano si intrecciano con le altre notizia dell’attualità come la crisi di Governo: “Quando tutti stanno seguendo la crisi del Governo italiano e tu te ne freghi perché sei in Baronia cercando il coccodrillo“.