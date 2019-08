Spazio: omaggio di Luca Parmitano alla Puglia, immersa nell’azzurro del mare

“La Puglia, terra che mi ha adottato per sette indimenticabili anni, è completamente sgombra di nubi – come nei miei ricordi di giovane pilota“: Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto della Puglia, immersa nell’azzurro del mare e senza nuvole.

Dopo la sua Sicilia e la Sardegna, AstroLuca, impegnato nella missione Beyond ha catturato un altro bellissimo panorama italiano dalla Stazione Spaziale Internazionale.