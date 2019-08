Spazio, Roscosmos: in programma 40 lanci entro l’anno

Il direttore generale di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, in occasione di un incontro con il presidente Vladimir Putin, ha reso noto che la Russia ha in programma di effettuare circa 40 lanci entro quest’anno.

“Prevediamo di avere circa 40 lanci. Questo, ovviamente, dipende dalla prontezza dei nostri partner in termini di carichi e veicoli spaziali“, ha precisato Rogozin, spiegando che la media del 2019 rispecchia quella del 2018.

Nel 2020 verranno effettuati almeno 4 lanci dal cosmodromo Vostochny, numero che in futuro aumenterà. Inoltre, in riferimento alla Stazione Spaziale Internazionale, Rogozin ha dichiarato: “A differenza dei nostri partner – statunitensi ed europei – stiamo pianificando di lanciare tre moduli nel 2020, 2021 e nel 2022 e di espandere significativamente il segmento spaziale russo“.