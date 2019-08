Speleologo nella grotta: anche esplosivo per estrarlo

Lo speleologo bloccato da ieri nella grotta Fiat Lux del Massiccio del Marguareis, nel Cuneese, al confine con Liguria e Francia fa parte di un gruppo speleo di Grasse. L’uomo è di nazionalità francese.

Il soccorso alpino impegnato nelle operazioni di recupero sta utilizzando delle microcariche di esplosivo per allargare i cunicoli e far passare l’uomo – ferito ad un ginocchio – in barella. La grotta Fiat Lux dove lo speleologo si e’ infortunato, a 300 metri di profondità, è stata esplorata la prima volta solo cinque anni fa.