Doveva essere il giorno più bello e invece si è trasformato nell’ultimo: la terribile storia di due sposi morti poco dopo il sì

Doveva essere il giorno più bello della loro vita e invece si è trasformato nell’ultimo. E’ quanto accaduto a una giovane coppia il cui tragico destino ha voluto che la loro vita insieme durasse solo pochi minuti. Lui 19 anni, lei 20, si erano promessi amore eterno davanti al giudice di pace, quando nell’uscire dal parcheggio con la loro Chevrolet, seguiti dalle auto delle famiglie, sono stati travolti da un furgone che stava trasportando un trattore.

E’ accaduto a Orange County, in Texas: Harley Joe Morgan, 19 anni, alla guida dell’auto, e Rhiannon Boudreau Morgan, 20, stavano per immettersi sulla highway per avviarsi verso il luogo dove avrebbero festeggiato l’inizio della loro vita insieme, quando il furgone li ha centrati in pieno. La loro auto è finita fuori strada, accartocciandosi. I due ragazzi sono morti sul colpo, mentre l’autista del mezzo che li ha travolti è rimasto illeso. “Si erano appena sposati – ha ricordato la madre dello sposo, Kennia Morgan, con indosso ancora il vestito della festa – non erano passati neanche cinque minuti. Li ho visti morire davanti ai miei occhi. Ero dietro con la mia macchina. E’ il peggiore incubo per una madre. Quella scena resterà per sempre nella mia vita, ogni giorno, ogni momento, so che è così“.

“Quei due ragazzi – ha aggiunto la donna – avevano tanti sogni, volevano solo sposarsi e cominciare una nuova vita insieme“. Di Harley e Rhiannon, fidanzati fin dai tempi del liceo, restano le foto scattate poco prima davanti al giudice di pace: lui con il gilet scuro e la cravatta da cerimonia, lei vestita di bianco con il bouquet in mano. “Tornate a casa e abbracciate i vostri familiari – ha concluso la madre dello sposo – perché nessuno può sapere quando li perderemo, è un attimo. Io non avrò più indietro mio figlio“.