Stasera le Lacrime di San Lorenzo: arriva il picco delle Perseidi, il superbo sciame meteorico di Agosto [INFO]

Arrivano le Perseidi! Nelle prossime due notti, nel cielo andrà in scena un bellissimo spettacolo celeste con le Lacrime di San Lorenzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle stelle cadenti di agosto.

Le Perseidi sono piccole particelle di polvere, frammenti della cometa 109P/Swift-Tuttle, che bruciano quando colpiscono l’atmosfera a 59km/s. Le Perseidi sono uno degli sciami meteorici più regolari e affidabili, raggiungendo il picco a metà agosto di ogni anno. Così regolari e affidabili da essersi guadagnate il nome di Lacrime di San Lorenzo. Le Perseidi sono un superbo sciame meteorico, attivo dalla metà di luglio alla fine di agosto, che producono una delle migliori attività di qualsiasi sciame meteorico annuale durante il loro picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Le Perseidi sono ricche di meteore colorate e luminose e anche palle di fuoco.

Lo spettacolo avviene nell’alta atmosfera, ben oltre il meteo regolare, ad altitudini di circa 100km, proprio al confine con lo spazio. Anche se possono sembrare vicine, le Perseidi che appariranno sopra le nostre teste saranno a circa 100km di distanza, mentre quelle vicine all’orizzonte saranno a 500km di distanza o più. Una Perseide di media luminosità è prodotta da una particella di polvere (chiamata meteoroide) ampia solo diversi millimetri. Le Perseidi più luminose lasciano spesso scie persistenti, che vengono lentamente distorte dai venti delle alte altitudini. Possono durare diverse decine di secondi se si guardano ad occhio nudo, minuti se si usa un binocolo.

Le migliori opportunità per vedere le Perseidi si avranno nella notte del picco. Il 2019, però, non è l’anno migliore per le Perseidi, poiché la luna quasi piena con il suo bagliore eliminerà la vista delle meteore meno luminose per gran parte della notte, tramontando solo nelle prime ore del mattino. Per gli osservatori alle medie latitudini settentrionali, la luna tramonta intorno alle 3:30 del mattino del 13 agosto (la notte del picco). Questo lascia meno di un’ora di cieli bui: è questa la finestra di tempo in cui dedicarsi all’osservazione delle Perseidi. Si può iniziare circa mezz’ora prima che la luna tramonti, guardando il cielo inscurirsi mentre la luna si abbassa nel cielo occidentale.

Se non è possibile osservare le stelle cadenti al mattino, si può tentare anche la sera. Con la luna luminosa nel cielo, i tassi saranno piuttosto modesti, circa 5-15 Perseidi all’ora. Trovate un posto con il cielo più limpido possibile e località elevate per l’osservazione, come su una collina o una montagna: qui il cielo sarà più limpido e scuro, anche con la luna alta.