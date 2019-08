Stazione Spaziale Internazionale: tutto pronto per l’attività extraveicolare del nuovo equipaggio

Tutto pronto sulla ISS per la prima passeggiata spaziale del nuovo equipaggio: Nick Hague ed Andrew Morgan effettueranno un’attività extraveicolare (EVA) a partire dalle 14:20 italiane del 21 agosto.

La passeggiata durerà circa 6 ore e mezza ed è la 1ª per Morgan e la 3ª per Hague: installeranno l’adattatore del sistema di aggancio (IDA-3) sul modulo Harmony, che consentirà l’attracco delle navette per equipaggio di SpaceX e Boeing. L’ingegnere di volo Christina Koch ha supportato i due astronauti nella preparazione dell’EVA, rivedendo tutte le procedure.

L’astronauta italiano Luca Parmitano sta lavorando agli esperimenti della missione Beyond: ha coltivato campioni di cellule staminali, ha condotto il primo di una serie di esperimenti per controllare l’udito nello spazio, ha anche lavorato a un esperimento che studia come le proteine si accumulano nel cervello, portando allo sviluppo di malattie come l’Alzheimer.

Gli “inquilini” della ISS si preparano anche all’arrivo della Soyuz MS-14 che sarà lanciata domani da Bajkonur senza equipaggio (attraccherà il 24) per testare il nuovo sistema del lanciatore Soyuz 2.1a.