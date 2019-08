Stazione Spaziale: Luca Parmitano fotografa la Sardegna baciata dal Sole

“Catturata nel riflesso del Sole“: la sagoma scura della Sardegna baciata dai raggi solari è stata immortalata dalla Stazione Spaziale Internazionale, dall’astronauta Luca Parmitano.

Dopo avere fotografato la sua amata Sicilia, AstroLuca ha approfittato di un altro passaggio per immortalare l’altra grande isola italiana.

L’astronauta italiano ha scelto Beyond (“Oltre“) come nome della sua nuova missione, come richiamo a guardare verso altri e nuovi orizzonti.

Beyond è la 12ª missione che coinvolge uno o più astronauti italiani e la decima sulla ISS. Si tratta di una missione gestita dall’ESA mentre alcuni dei voli precedenti che hanno visto coinvolti astronauti italiani – lo stesso Luca Parmitano nel 2013, Paolo Nespoli nel 2007 e 2017, Samantha Cristoforetti nel 2014 e Roberto Vittori nel 2011 – erano missioni guidate dall’Agenzia Spaziale Italiana sulla base del Memorandum siglato con la Nasa del 1997.