Stromboli, arrivano altri Vigili del Fuoco: disposto il presidio di tutta l’isola almeno fino al 5 Settembre [VIDEO]

Oggi è stata inviata anche la motonave VF M03 partita dal porto di Messina in supporto al personale che già opera da qualche giorno a Stromboli. È stata disposta, per ulteriori 4 giorni, la prosecuzione dei servizi di presidio presso l’isola di Stromboli, fino a giorno 5 settembre 2019 con un funzionario, 2 squadre (ciascuna composta da 1 qualificato, 1 autista e 3 vigili), 2 operatori UCL., 5 unità per la conduzione della Mn M03 con almeno 2 unità specialisti di coperta, e 2 o 3 unità specialisti nautici per la conduzione del gommone BPS02 con almeno un motorista. Gli specialisti dovranno assicurare la presenza a bordo e la custodia dei natanti in H24. Sul posto gli abitanti avranno a disposizione personale VF con massima professionalità e discrezione in considerazione che trattasi di un luogo circoscritto.