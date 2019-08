Tanzania, esplosione autocisterna: lutto nazionale per i 64 morti

Il presidente della Tanzania ha decretato il lutto nazionale fino a domani per il disastro che ha provocato la morte di almeno 64 persone, l’esplosione di un’autocisterna da cui le vittime stavano cercando di prelevare il carburante.

L’incidente è avvenuto a Msamvu, nell’immediata periferia di Morogoro, città situata a circa 200 km ad ovest della capitale economica Dar es Salaam: l’autocisterna si è ribaltata nel tentativo di evitare una moto, poi numerose persone sono giunte sul posto per cercare di recuperare il carburante che usciva dalla cisterna. In seguito la benzina ha preso fuoco.