Terra fuochi, ancora roghi di plastica e fumi tossici: denunciate due persone

Roghi di plastica e fumi tossici. Per questo motivo un 54enne di Casal Di Principe (Caserta), già noto alle forze dell’ordine, e un 25enne incensurato dello stesso comune sono stati denunciati dai carabinieri di Varcaturo (Napoli) per combustione illecita di rifiuti. In un campo di Giugliano di Campania (Napoli) i due avevano disposto e poi dato alle fiamme due filari di rifiuti della lunghezza di circa 100 metri ciascuno, quintali di tubi di plastica utilizzati per gli impianti di irrigazione e residui di potatura del raccolto di ortaggi. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri, intervenuti con la collaborazione del nucleo elicotteristi di Pontecagnano (Salerno), una grande colonna di fumi scuri e maleodoranti. Domate le fiamme, i militari hanno sequestrato l’area così da evitare che fosse nuovamente coltivata