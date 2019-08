Terremoto Centro Italia, l’avvocato: “Amatrice ancora una spianata, dove sono i soldi della ricostruzione?”

”Il ponte di Genova l’hanno fatto saltare pochi giorni fa e entro il 2020 sarà ricostruito, da noi invece il ‘ponte a Tre occhi’, lungo soli 80 metri, che passa sopra il torrente Castellano e collega Amatrice con le frazioni del circondario, non sono riusciti ancora a rimetterlo su. Dove stanno i soldi che tutto il mondo ha mandato per la ricostruzione di Amatrice?’‘. Così all’Adnkrnos Alessia D’Alessio, avvocato e figlia del fondatore della corsa ‘Amatrice-Configno’ Bruno D’Alessio. ‘

‘Nell’estate del 2016 ho corso la 39esima edizione della corsa, che si tenne il 21 agosto – ricorda D’Alessio – in casa mia, a Configno, nei giorni precedenti la gara c’era tanto trambusto, era pieno di atleti, giornalisti. Così decisi di andare a stare in tranquillità qualche giorno all’istituto Femminile Don Minozzi”. ”Alla fine – continua D’Alessio – ci ho dormito fino al 23 e ricordo ancora le parole di suor Cecilia, la Madre superiora: ‘La madonna ti aiuterà e volerai come una farfalla’, mi disse. Due giorni dopo ci fu il terremoto, io mi sono salvata per miracolo. Per me comunque la suora è stata profetica su se stessa perché come le altre quattro altre sorelle è morta la notte del terremoto”. ”Adesso però – conclude D’Alessio – mi domando, dove sono i soldi per la ricostruzione? Perché Amatrice è ancora una spianata?”.