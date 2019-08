Terremoto Centro Italia: tanti turisti a Norcia a Ferragosto

Tanti turisti hanno scelto Norcia per trascorrere il Ferragosto: ieri la città si è riempita di visitatori che hanno invaso piazza San Benedetto e le altre vie del centro storico.

Le numerose presenze hanno portato alla memoria i tempri pre-sisma, quando ad agosto a Norcia si registravano in una sola giornata anche 15-20mila arrivi: numeri impossibili da raggiungere al momento, anche per la limitata ricettività turistica.