Terremoto, il Sindaco di Borgo Val di Taro: “Scossa avvertita forte da tutti, ma nessun danno”

”E’ stata una scossa di forte intensità, avvertita in maniera netta da tutta la popolazione. Dalle verifiche e dai sopralluoghi effettuati dai nostri uffici tecnici non abbiamo rilevato danni agli edifici sensibili, parlo delle scuole, dell’ospedale con 120 posti letto e della casa di riposo per anziani. Né, al momento, ci sono arrivate segnalazioni da parte di privati. Fortunatamente è tutto tranquillo, non ci sono stati problemi”. Così all’Adnkronos il sindaco di Borgo Val di Taro (Parma), Diego Rossi, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che, alle 13.17, ha fatto tremare la terra nella zona di Parma.