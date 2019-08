Terremoto: due lunghe scosse nel fiorentino, nessun danno a cose o persone

Nessun danno si è verificato in zona dopo le due lunghe scosse di terremoto avvertite stamani nel territorio di Montelupo Fiorentino (Firenze). Lo afferma una nota della Citta’ Metropolitana di Firenze dove si rende noto che non si registrano danni a persone o cose. L’Ingv ha registrato i due eventi, entrambi di magnitudo 2,1 della scala Richter, alle 10.47 e alle 11.47, a 11 chilometri di profondita’, per una durata rispettivamente di 20 e 21 secondi. L’evento fa seguito a quello di 2.9 registrato il 25 agosto con epicentro a Botinaccio di Montespertoli (Firenze), poco vicino.