Terremoto in Toscana, scossa avvertita a Firenze oggi pomeriggio [AGGIORNAMENTI LIVE]

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Toscana. Non ci sono ancora dati ufficiali in merito alla magnitudo, ma la popolazione ha avvertito nettamente il sisma, soprattutto a Firenze e nei comuni limitrofi. Seguono aggiornamenti live.

AGGIORNAMENTO ORE 15:47 (DATI INGV)

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona a 3 km a Sud di Montelupo Fiorentino (FI). La scossa è stata registrata alle 15:23:09 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.7, 11.03 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.