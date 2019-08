Terrore in un parco acquatico: onda anomala travolge i bagnanti, 44 feriti [VIDEO]

44 turisti sono rimasti feriti da una “onda anomala” in un parco acquatico nella Cina nordorientale, secondo quanto dichiarato dal governo locale. L’incidente, che potete guardare nel video in fondo all’articolo, si è verificato allo Yulong Shuiyun Water Amusement Park nella città di Longjing, vicino al confine con la Corea del Nord. 5 persone sono ancora ricoverate in ospedale per le ferite riportate, incluse costole rotte, ma le loro condizioni sono stabili, comunica il governo locale. “Secondo le fasi iniziali dell’indagine, l’incidente è stato causato da un blackout che ha danneggiato l’attrezzatura elettronica nella stanza di controllo della “tsunami pool”, il che ha portato a onde troppo grandi nella piscina che hanno ferito le persone”, si legge in una nota del governo. Il parco ha chiuso la “piscina tsunami” mentre era in corso l’indagine.

Il video dell’incidente mostra un’improvvisa e gigantesca onda di 3 metri travolgere decine di bagnanti, inclusi bambini e famiglie che urlavano in preda al panico, nella grande piscina del parco acquatico. Un dipendente del parco ha dichiarato a Bejing Time che a causare l’incidente è stato un “guasto accidentale al macchinario”. “Voci online dicono che un dipendente ha operato male i controlli, ma in realtà è stato un problema con l’attrezzatura. Il parco ha chiuso per un giorno per le riparazioni, ma l’indagine è finita e il parco riaprirà domani”, aveva detto.

Il parco è considerato come il più grande del suo genere nella prefettura autonoma coreana di Yanbian nella provincia di Jilin e contiene varie attrazioni.