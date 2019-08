La Tesla spaziale di Elon Musk ha fatto il suo primo giro intorno al Sole

La Tesla spaziale rosso ciliegia di Elon Musk, con a bordo lo strampalato manichino Starman, avrebbe completato un’intera orbita intorno al Sole: dopo un anno e mezzo di viaggio nello spazio (iniziato nel febbraio 2018 con il lancio da Cape Canaveral a bordo del razzo Falcon Heavy di Space X), si troverebbe a quasi 300 milioni di chilometri dalla Terra, pronta a ‘sterzare’ verso Marte.

A stimarlo e’ il sito ‘whereisroadster.com’, creato dall’ingegnere statunitense Ben Pearson appositamente per elaborare la traiettoria del veicolo sulla base dei dati del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Secondo i calcoli del sito, viaggiando intorno al Sole la Tesla avrebbe superato i 60.000 chilometri della garanzia per ben 21.000 volte. Se le batterie fossero ancora funzionanti, Starman al volante avrebbe ascoltato Space Oddity di David Bowie ben 152 mila volte.

Il percorso fatto finora e’ stato in effetti lungo, pari a 33 volte le strade di tutto il mondo, e a novembre ha gia’ portato la Tesla a superare l’orbita di Marte. I calcoli ovviamente non dicono nulla delle condizioni in cui si trova il veicolo spaziale in questo momento: collisioni a parte, potrebbe essere diventato irriconoscibile per effetto delle radiazioni, con la maggior parte del materiale organico (come i sedili di pelle e gli pneumatici di gomma) destinati a scomparire.