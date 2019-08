Il tifone Krosa investe il Giappone: almeno 1 morto, evacuate 580mila persone

Almeno un morto e 21 feriti lievi, è il bilancio del passaggio del tifone Krosa nel sudest del Paese: la depressione crea gravi problemi ai trasporti in una vasta area. Il tifone, che è stato declassato a forte tempesta tropicale dall’agenzia meteorologica giapponese, ha colpito l’isola principale dell’arcipelago, Honshu. E’ accompagnato da venti con raffiche fino a 144 km/h.

Un uomo è deceduto, trascinato dalla furia delle acque.

“Dobbiamo rimanere vigili perché si prevede più pioggia questo pomeriggio“, ha dichiarato un portavoce dell’ente di gestione delle catastrofi nella provincia di Tokushima (sud-ovest). “Oggetti possono essere spazzati via da questi venti, è necessaria la vigilanza“, ha sottolineato l’agenzia nazionale di meteorologia.

Si temono precipitazioni record, fino a 1,2 metri in 24 ore.

Oltre ai danni causati dal vento, le autorità hanno lanciato l’allerta per inondazioni, mareggiate (significativo aumento momentaneo del livello del mare) e frane.

Nella prefettura di Oita una ventina di persone sono state salvate dopo essere rimaste intrappolate da un improvviso aumento del livello delle acque di un fiume. Disposizioni di evacuazione riguardano 580.000 persone, principalmente sull’isola di Shikoku.

Il Giappone è soggetto al passaggio di una dozzina di tifoni all’anno, alcuni dei quali si rivelano calamità così gravi da causare numerose vittime.