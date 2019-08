Tifone Krosa: landfall nel Giappone occidentale, allerta per frane e allagamenti

Il potente tifone Krosa ha effettuato il landfall sul Giappone occidentale: lo ha reso noto l’agenzia meteorologica giapponese. La perturbazione ha toccato terra nelle scorse ore, dopo essersi formata nel Pacifico, e continuerà a stazionare sull’area anche domani.

Le autorità hanno lanciato l’allerta per potenziali frane e allagamenti nelle zone attraversate dal tifone, che sta generando piogge torrenziali.

Le compagnie aeree Japan Airlines CO e All Nippon Airways Co hanno annunciato la cancellazione di un centinaio di voli da e per Miyazali e altre prefetture nella regione sud-occidentale del Kyushu.