Tifone Krosa: un morto e 49 feriti in Giappone, caos trasporti

Una vittima e 49 feriti per il passaggio del tifone Krosa in varie aree del Giappone: lo ha riferito l’emittente di stato Nhk.

Un 82enne, nella prefettura di Hiroshima, è caduto in mare e ha perso la vita mentre tentava di ancorare una barc, secondo l’agenzia di stampa Kyodo.

Il tifone, declassato a tempesta, ha effettuato il landfall nella giornata di ieri, nei pressi di Hiroshima, nel sud del Paese, e ora si sta spostando più a nord, secondo quanto precisato dall’Agenzia Meteorologica giapponese.

A oltre 400mila persone è stata consigliata l’evacuazione.

Circa 800 voli e collegamenti ferroviari sono stati cancellati, con conseguenti disagi durante il picco della stagione turistica.