Il Titanic si sta perdendo in mare: ecco cosa rimane della storico transatlantico

Effettuate diverse immersioni subacquee nell’area dove si trova il Titanic: i sub hanno affermato che parte del relitto si sta deteriorando rapidamente. Nel corso di cinque immersioni subacquee, un team internazionale di esploratori di acque profonde ha ispezionato la nave affondata, che si trova a 3.800 metri di profondità nell’Atlantico.

Mentre parti del relitto erano in condizioni sorprendentemente buone, altre caratteristiche erano andate perdute nel mare. Il peggior decadimento è stato osservato sul lato degli alloggi degli ufficiali.

Lo storico titanico Parks Stephenson ha dichiarato che “ciò che ha visto durante l’immersione è stato” scioccante “. “La vasca da bagno del capitano è un’immagine preferita dagli appassionati di Titanic – e ora non c’è più”, ha detto. “Tutta quella tuga da quel lato sta crollando, portando con sé le sale di rappresentanza. E quel deterioramento continuerà ad avanzare.”

Stephenson ha spiegato che il tetto inclinato del salone della sezione di prua sarà probabilmente la prossima parte che si perderà, oscurando le viste dell’interno della nave. “Titanic sta tornando alla natura”, ha aggiunto. Del resto la nave tende a deteriorarsi anche in conseguenza delle forti correnti oceaniche, della corrosione salina e dei batteri.

L’RMS Titanic è stato sott’acqua per oltre 100 anni, a circa 600 km (370 miglia) al largo della costa di Terranova, in Canada.

La storica nave passeggeri, che era la nave più grande del mio a suo tempo, colpì un iceberg nel suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912. Dei 2.200 passeggeri e dell’equipaggio a bordo, oltre 1.500 morirono.

La spedizione del Titanic è stata effettuata dalla stessa squadra che recentemente ha fatto il più profondo tuffo nel fondo della fossa delle Marianne, che si trova quasi 12 km lungo l’Oceano Pacifico.

Le immersioni si sono svolte in un sommergibile lungo 4,6 me alto 3,7 m – chiamato DSV Limiting Factor – che è stato costruito dalla società statunitense Triton Submarines. Navigare il sottomarino attorno al relitto, che si trova in due parti principali a circa 600 m di distanza, è stato impegnativo. Il maltempo nell’Atlantico e le forti correnti sottomarine hanno reso difficili le immersioni. Anche rimanere impigliati nel relitto rappresentava un rischio significativo per la squadra.