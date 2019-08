Titolare di un albergo trova 12mila euro e rintraccia il cliente che li aveva persi: era un turista polacco

Il titolare di un albergo a 4 stelle di Mozzo (Bergamo) ha trovato nel garage dell’hotel, accanto a un posto macchina vuoto, un borsello con oltre 11mila sterline dentro, l’equivalente di circa 12mila euro. Probabilmente, la grande quantità di denaro era stata persa da qualche cliente e quindi, Gianluca Marcucci, questo il nome del titolare, non ci ha pensato nemmeno un attimo. Ha iniziato a esaminare le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e si è poi concentrato sulle schede clienti. In un paio d’ore, incrociando orari e informazioni dai dipendenti del check-in, è risalito al legittimo proprietario della borsa. Si tratta di un uomo di 35 anni della Polonia che aveva alloggiato nell’albergo per un paio di giorni per poi spostarsi per qualche altro giorno di vacanza a Torino, dove poi è stato rintracciato. L’uomo, che non si era ancora accorto di aver dimenticato la borsa, è passato dall’hotel per recuperare il tesoro e ringraziare il titolare e lo staff.