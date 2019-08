E’ morta Toni Morrison: prima donna afroamericana a ricevere il Nobel per la letteratura

Il premio Nobel per la Letteratura Toni Morrison è morta all’età di 88 anni. Morrison è stata la prima donna afroamericana a ricevere il Nobel per la Letteratura. La causa della morte è al momento sconosciuta: la famiglia ha voluto far sapere che “sebbene la sua scomparsa sia tremenda, siamo grati che lei abbia avuto una vita ben vissuta”.

Morrison, cantrice della comunità afroamericana americana e delle sue radici, letta come metafora della sofferenza e della gioia di ogni uomo e ogni donna, vinse il Nobel nel 1993, diventando la prima donna nera a riceverlo. Amata da Barack Obama, che la insignì della Medaglia della Libertà (la più alta onorificenza negli Stati Uniti), si era meritata il Pultizer nel 1988 per “Amatissima“, romanzo incentrato sulla vita di Sethe, una giovane donna di colore che poco prima dell’inizio della Guerra civile da’ fugge dalla schiavitù. Insieme a “Jazz” e a “Paradise“, il volume forma una trilogia. Morrison ha continuato a scrivere fino al 2015, quando il suo editore ha pubblicato “Home”, trovando la forza di farlo anche dopo la morte del figlio, avvenuta nel 2010: “Mi fermai, mi fermai fin quando ho cominciato a pensare a come si sarebbe sentito lui pensando che era stata la causa del mio blocco”, disse nel 2012 Morrison al magazine “Interview“.