Tornado dell’Aeronautica Militare scortano aereo C130 sul cielo di Milano

Il passaggio di un aereo C130 scortato da due tornado sui cieli di Milano ha creato curiosità e un po’ di allarme questa mattina nel capoluogo lombardo: si è trattato di un’esercitazione dell’Aeronautica Militare.

Lo spazio aereo in zona era libero e consentiva le operazioni, in quanto, come noto, lo scalo di Linate è chiuso per 3 mesi per il rifacimento della pista e l’ammodernamento dello scalo.

L’attività tecnico-addestrativa è avvenuta nel rispetto delle regole relative al sorvolo sulle città, e le autorità civili locali erano state informate del passaggio dei velivoli.

“Si è trattato del volo in formazione di 1 C-130J e 2 Tornado impegnati in un’attività tecnico-addestrativa avvenuta nel pieno rispetto delle normative del volo e coordinata con autorità ed enti civili competenti del capoluogo lombardo,” ha confermato su Twitter l’Aeronautica Militare.

I velivoli, un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa e due velivoli caccia Tornado del Sesto Stormo di Ghedi, stavano effettuando un’attività tecnico-addestrativa ed “effettuando delle riprese video fotografiche in alta definizione con finalità di documentazione istituzionale e storica volta a sottolineare il legame tra la città di Milano e la Forza Armata“.