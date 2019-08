Trump conferma l’interesse per l’acquisto della Groenlandia: sarebbe un “grande affare immobiliare”

Il presidente USA Donald Trump ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, affermando che l’operazione sarebbe un “grande affare immobiliare“.

Sky News riporta che il tycoon ha dichiarato che sta “guardando” a questa possibilità perché “per gli Stati Uniti sarebbe bello strategicamente“, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa.

La conferma è arrivata dopo che ieri la premier danese ha ribadito che l’isola, che fa parte del Regno di Danimarca, “non è in vendita“, bollando come “assurde” le discussioni degli giorni.

Parlando nel New Jersey, Trump ha dichiarato che la Danimarca perde “circa 700 milioni di dollari all’anno per mantenere” la Groenlandia. In ogni caso, ha precisato, “non è la priorità numero uno” della sua amministrazione.