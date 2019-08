Trump da il via libera al “killer del clima”, ma adesso teme l’uragano Dorian: forza 4, evacuata la popolazione

Andrew Wheeler, amministratore dell’EPA (Environmental protection agency USA ), nonché ex lobbysta dell’industria petrolifera e del carbone, ha annunciato ufficialmente una proposta volta a “rottamare” le precedenti norme di Barak Obama circa le emissioni di gas metano. Le restrizioni riguardano principalmente le società petrolifere, con lo scopo di rendere meno rigidi gli obblighi sul controllo e sulla riparazione di perdite originate dagli oleodotti e dagli impianti di stoccaggio.

L’obiettivo è dunque eliminare definitivamente le garanzie che limitano le emissioni di metano, un gas serra 87 volte più potente del biossido di carbonio.

«Questo è almeno il settimo tentativo da parte dell’Amministrazione Trump di rottamare misure essenziali di protezione dell’Epa contro l’inquinamento da petrolio e gas. Quest’ultima proposta eliminerebbe non solo tutte le protezioni per il metano dell’industria petrolifera e del gas, ma lascerebbe anche ampi segmenti del settore totalmente incontrollati e quindi liberi di emettere quantità illimitate di qualsiasi inquinante».

Queste le parole dei rappresentanti di Sierra Club, l’associazione ambientalista più influente di tutti gli Stati Uniti d’America. Le norme che l’Epa vuole modificare sono state oggetto di approvazione da parte dell’amministrazione di Barack Obama, nonostante i continui ostacoli provenienti dall’opinione pubblica e dal lobbysmo dell’industria energetica che era decisa a non attuarle. Trump stesso voleva posticipare la loro entrata in vigore, ma non aveva vinto la causa in tribunale nel 2017, sconfitto da una coalizione ambientalista.

Il metano è il secondo gas serra più diffuso dopo l’anidride carbonica e, infatti, è intervenuta al New York Times Rachel Kyte, una delle voci più influenti delle Nazioni Unite per l’energia sostenibile:

“Questo piano è dannoso. Proprio in un momento in cui il lavoro del governo federale dovrebbe essere quello di aiutare le località e gli stati a muoversi più velocemente verso un’energia più pulita, il governo si comporta così”.

Ha detto la sua anche Kassie Siegel, direttore del Climate Law Institute presso il Center for Biological Diversity, definendo il gas metano come un vero e proprio “killer del clima”:

“L’EPA è ora così determinata ad aumentare effettivamente l’inquinamento da serra che sta persino ignorando le preoccupazioni delle compagnie petrolifere e del gas” .

L’Epa ha fatto sapere che questi cambiamenti sono dovuti anche a motivazioni economiche. Infatti, in questo modo, l’industria petrolifera e del gas risparmierebbe dai 17 a 19 milioni di dollari all’anno e fino a 123 milioni entro il 2025. Wheeler ha sottolineato come:

“Il metano è prezioso, quindi l’industria ha già un incentivo per ridurre al minimo le perdite. I regolamenti esistenti sono inutili e duplicativi”.

Trump teme l’uragano Dorian, ma ha sempre adottato politiche sprovvedute dal punto di vista ambientale. Infatti, dopo le dichiarazioni sulla Groenlandia e la proposta di disboscamento dell’Alaska, pare proprio che la natura si stia ribellando: la furia dell’uragano Dorian è molto vicina alla Florida e mette a rischio ben 10 milioni di persone. L’uragano ha raggiunto ormai la potenza di categoria 4, e viene quindi classificato nella zona rossa in quanto “estremamente pericoloso”.

“Potrebbe essere devastante”

Questi gli avvertimenti di Donald Trump, che ha cominciato a mettere in atto i preparativi in tutto Stato per sgomberare la popolazione, considerando che non si riesce a prevedere con esattezza la traiettoria dell’uragano. Le ultime indiscrezioni segnalano con Dorian che potrebbe abbattersi solo sulla costa, in modo da “eludere” l’interno.

L’uragano dovrebbe colpire queste ore le Bahamas, dove la popolazione è stata del tutto evacuata. Evacuazioni obbligatorie sono state indicate anche per una parte consistente della Florida aspettando Dorian, come annunciato dalla Cnn. L’evacuazione stata ordinata anche per la contea di Brevard ( che comprende anche il Kennedy Space Center ).