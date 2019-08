Incredibile operazione chirurgica: estratti oltre 500 denti ad un bambino di 7 anni, il video è diventato virale

Lo scorso 11 luglio in India è stata portata a termine una straordinaria operazione chirurgica: P. Ravindran di 7 anni, è stato portato al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai per via di un gonfiore alla mascella inferiore destra. Dopo aver effettuato una radiografia e una TAC, i medici hanno individuato una strana protuberanza simile a un tumore lungo la mascella inferiore destra, all’interno della quale sono stati individuati 526 denti.

“Non abbiamo mai visto così tanti denti in nessuna bocca“, ha riferito al giornale Times of India, il dott. Pratibha Ramani, docente e capo del dipartimento di patologia orale e maxillofacciale. I dentisti hanno dunque dovuto rimuovere la “sacca” con un intervento durato circa un’ora e mezza.

Le cause di questa sproporzionata crescita di denti, che sembra essere unica al mondo, non sono ancora chiare ma secondo i medici potrebbe essere dovuto a fattori genetici o ambientali. La condizione è conosciuta come odontoma composito composto, come si legge sul Times of India che cita la fonte ospedaliera.

I medici, trattandosi di un intervento unico nel suo genere, hanno deciso di immortalarlo in un video postato sui social, che è ovviamente diventato virale. GUARDA IL VIDEO: