Tumori, al via l’innovativa car-t: “Fino a 50% guarigioni da leucemie”

La leucemia linfoblastica acuta è la forma di tumore più frequente nei bambini e la prima Car-T Cell approvata in Italia rappresenta ora una speranza di cura per quei bambini che non avrebbero altre opzioni terapeutiche a disposizione. Alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma all’Ospedale San Gerardo d Monza – ricorda l’azienda produttrice Novartis in una nota – c’è l’unico centro in Italia a sperimentare tisagenlecleucel in ambito pediatrico: ad oggi ha trattato dieci bambini.

“Al valore scientifico di questa assoluta novità terapeutica si aggiunge il valore clinico perché la sua efficacia è profonda e duratura, anche in pazienti molto fragili”, commenta Andrea Biondi, direttore della Clinica pediatrica dell’Università Milano Bicocca presso la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma all’Ospedale San Gerardo d Monza. “Tisagenlecleucel rappresenta una reale opportunità per questi pazienti e per le loro famiglie, dato che ha dimostrato un tasso di remissione globale dell’81%, con una risposta dal carattere completo e una sopravvivenza libera da recidiva duratura al follow-up, in oltre il 55% dei casi – afferma Biondi – E’ bene sottolineare che siamo solo all’inizio di una nuova pagina della medicina: gestione del profilo di tollerabilità del trattamento, sostenibilità della produzione e del sistema, sono elementi che rendono necessario continuare ad investire in questo settore da tutti gli attori coinvolti nel Sistema”.

La parola all’esperto

“Le CAR-T sono terapie innovative e di ultima generazione che hanno dato risultati molto promettenti su alcune tipologie di leucemie. Circa il 50% dei pazienti, dopo le infusioni, potrebbero avere una remissione della malattia di lunga durata, tale da essere considerata una vera e propria guarigione”. Lo ha dichiarato all’Agi Sergio Amadori, presidente Ail (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), commentando il via libera dell’Aifa alla rimborsabilita’ della prima terapia a base di cellule CAR-T in Italia.

“La possibilita’ – ha aggiunto – di guarire il 50% dei pazienti affetti da alcuni tipi di leucemie e’ un risultato mai raggiunto prima. Ricordiamo pero’ che questa terapia in Italia riguardera’ per il momento solo due tipi di leucemie, le linfoblastiche acute e i linfomi non Hodgkin. Inoltre per essere sottoposto alla terapia il paziente, seppur malato, deve essere in buone condizioni e in grado di sopportarne le conseguenze.

Le CAR-T, infatti, presentano un’elevata tossicita'”. Il presidente dell’Ail ha spiegato che “il prossimo passo sara’ quello di individuare i centri dove le CAR-T potranno essere utilizzate, dal momento che e’ necessario un alto livello di specializzazione e una grande esperienza nel trapianto di cellule staminale. Ci vorra’ quindi ancora un po’ di tempo per far partire la macchina clinica: naturalmente i centri italiani che hanno gia’ trattato la terapia saranno i primi a partire”. La notizia di oggi “e’ molto positiva – ha concluso Amadori – per l’Italia che, come gia’ avviene in altri Paesi europei, ora ha tutti i presupposti in regola per partire con le CAR-T”.