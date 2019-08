Turismo polare: la Russia pronta ad aprire un centro visitatori in un remoto arcipelago dell’Artico

Per rispondere al crescente interesse nell’esplorazione turistica oltre il Circolo Polare Artico, a fine mese, la Russia aprirà un centro turistico nel remoto arcipelago Franz Josef Land. Il centro si trova nell’Isola Guker, una delle più grandi dell’arcipelago. In questo sito nel 1929, gli esploratori sovietici hanno creato la prima stazione di ricerca nell’area. La struttura è stata poi visitata regolarmente. Nel 1937, sul sito è stato aperto un osservatorio artico con a capo il famoso esploratore Ivan Papanin.

Il centro visitatori dovrebbe aprire entro il 30 agosto in occasione del 90° anniversario dalla creazione della prima stazione. L’apertura ufficiale sarà compiuta in occasione dell’arrivo della Silver Explorer, la nave da crociera che attualmente sta percorrendo la rotta del Mare del Nord, ha dichiarato il Russian Arctic National Park. A bordo della lussuosa imbarcazione ci sono 144 turisti che hanno pagato almeno 33.000 euro a testa per il viaggio artico da Nome, in Alaska, a Tromso, in Norvegia.

“La popolarità delle visite nell’Artico sta crescendo di anno in anno e quindi, è necessario creare condizioni attrattive per gli ospiti”, dice Aleksandr Kirilov, direttore del parco nazionale. Il centro visitatori sarà in un edificio presente sull’isola dal 1954, utilizzato come padiglione per riempire i palloni per i test meteorologici. “I soffitti sono alti, l’edificio è grande e sarebbe ideale per un centro visitatori”, aveva dichiarato Evgeny Yermolov, capo dell’Historic and Cultural Heritage Department. Poiché la stazione polare lavorava attivamente negli anni ’30, il centro visitatori sarà decorato nello stile dei manifesti sovietici.

L’esposizione parlerà di geologia, clima, flora e fauna dell’area e si concentrerà sulla storia dell’arcipelago, sia russa che sovietica. “L’esposizione è rivolta prevalentemente ai turisti occidentali e il nostro compito è dire ai visitatori come URSS e Russia abbiano esplorato l’Artico. Tutti conoscono Fridtjof Nansen della Norvegia, alcuni conoscono Frederick Jackson o Benjamin Leigh Smith, ma gli stranieri non sanno nulla di Papanin o Sedov. Quindi, la missione è presentare la nostra storia”, ha spiegato Kirilov. Tutte le spiegazioni saranno in 3 lingue: russo, inglese e cinese. “Questo perché sappiamo da dove provengono i visitatori”, ha aggiunto Kirilov.

Il Russian Arctic National Park è la riserva naturale più grande e più settentrionale della Russia ed unisce l’arcipelago Franz Josef Land e la parte settentrionale dell’arcipelago di Novaja Zemlja. Ora è in costruzione un museo esterno e sono stati rinnovati 6 edifici. Ai turisti verranno offerti pernottamenti e anche soggiorni più lunghi, così come il coinvolgimento in attività di ricerca locali, informa il Ministero russo delle Risorse Naturali.