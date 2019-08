Turista fa il bagno nudo in una fontana a Biella: denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Il caldo, si sa, può dare alla testa e spingere a cercare qualsiasi rimedio per avere un po’ di refrigerio. Ne sa qualcosa un uomo di 52 anni di Berna, di passaggio a Biella durante un’escursione sulle prealpi biellesi. In piazza San Paolo, davanti alla stazione ferroviaria, ieri mattina ha posato lo zaino sul porfido a bordo vasca, si è spogliato, togliendosi anche gli slip, ed è entrato nella fontana completamente nudo. Con lui c’erano altri due amici, entrambi di 49 anni. Anche loro hanno fatto il bagno, ma indossavano il costume. Il bagno a dir poco disinvolto del 52enne non è di certo passato inosservato e qualcuno dei clienti del Bar della Stazione ha invitato la titolare a telefonare al 112. Poco dopo sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che ha condotto l’uomo in caserma, dove è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.