Turista francese morto in Cilento: è uscito fuori dal percorso ufficiale, trovato con le gambe rotte

Simon Gautier, l’escursionista 27enne disperso per 9 giorni in Cilento e ritrovato morto ieri sera, avrebbe lasciato il percorso ufficiale e si sarebbe incamminato lungo un sentiero la cui strada è stata “aperta” da animali: secondo i soccorritori del Servizio alpino speleologico, è quanto potrebbe essere accaduto prima che cadesse nel dirupo.

Simon si sarebbe incamminato lungo un sentiero dal terreno molto franoso al termine del quale ci sono delle rocce: sarebbe salito su una di queste e da lì sarebbe caduto. Il recupero è risultato molto difficile sia per l’area impervia, sia per il terreno franoso.

I soccorritori che hanno trovato il corpo del turista hanno riscontrato una gamba completamente rotta e girata, e probabilmente era rotta anche l’altra. Sulla salma verrà condotta l’autopsia.