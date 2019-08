“Ululone appenninico in Aspromonte”: il 24 agosto ultimo appuntamento con gli “Incontri di Natura” versione estiva

Si chiuderà sabato 24 agosto all’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro con inizio alle ore 17, il ciclo di “Incontri di Natura” versione estiva, promossi ed organizzati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, e accreditate, per questo ultimo evento, anche dall’AIGAE (Associazione Italiani Guide Ambientali Escursionistiche).

Nel corso dell’appuntamento conclusivo si parlerà dell’Ululone Appenninico in Aspromonte, anfibio di particolare interesse per l’Area Protetta, che ospita una delle pochissime popolazioni italiane in buono stato di conservazione. Durante l’incontro il Direttore del Parco Sergio Tralongo, il Responsabile del Servizio Biodiversità del Parco Antonino Siclari e Giuseppe Martino, Naturalista e Guida Ufficiale del Parco, relazioneranno sulle caratteristiche della specie e sulle azioni avviate dall’Ente Parco per campionare e tutelare la popolazione presente all’interno del Parco.

La visita alle vasche di allevamento, localizzate proprio all’interno dell’Osservatorio, completerà l’interessante giornata e consentirà di vedere dal vivo i piccoli rospi in questione.

Gli “Incontri di Natura”, la cui partecipazione è gratuita hanno carattere divulgativo e si propongono di far conoscere il ruolo del Parco per la protezione della biodiversità dell’Area Protetta.