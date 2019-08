L’uragano Dorian si dirige in Florida, Trump: “E’ estremamente pericoloso, preparatevi”

L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura: “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per piacere preparatevi e state al sicuro”. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando dell’uragano Dorian. “Lo sto monitorando – ha detto – e ricevo briefing e aggiornamento frequenti. E’ importante prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali e federali”. Domani alle 12.30 ora di Washington, le 18.30 in Italia, Trump si recherà nella sede della Fema (Federal Emergency Management Agency) per un aggiornamento della situazione sull’arrivo di Dorian, che ha definito un “mostro assoluto”.