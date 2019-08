Uragano Dorian negli Usa: Trump cancella il viaggio in Polonia

Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Polonia, dove era atteso questo weekend, a causa dell’emergenza per l’arrivo dell’uragano Dorian in Florida. “Per assicurare che tutte le risorse del governo federale siano focalizzate sulla tempesta in arrivo, ho deciso di mandare al mio posto il vice presidente Mike Pence”, ha annunciato il presidente americano. Ma secondo il Washington post, Trump non era mai stato entusiasta del viaggio e il suo staff aveva cominciato a discutere della sua cancellazione già dall’inizio della settimana. Appena tornato dal G7 di Biarritz, il capo della Casa Bianca doveva nuovamente attraversare l’Atlantico per partecipare alle commemorazioni in Polonia per il 70esimo anniversario dello scoppio della seconda guerra mondiale. Ma diversi segnali indicavano che non ci fosse molto “entusiasmo”.

Già ad agosto Trump aveva incredibilmente cancellato la seconda tappa del suo viaggio, in Danimarca, dopo il rifiuto di Copenaghen a discutere “l’assurda” pretesa di comprare la Groenlandia. Poi era saltata anche la sua prevista visita in una base militare in Polonia che ospita militari di Varsavia e Washington, che faceva inizialmente parte del programma ufficiale.

Secondo fonti del Washington Post, lo staff di Trump aveva già cominciato a discutere della cancellazione del viaggio subito dopo il ritorno di Trump dalla Francia. Il presidente era anche rimasto scontento della copertura che i media americani avevano riservato al G7. “Il G7 in Francia è stato un verso successo, ma quando sono tornato e ho letto le Corrotte Fake News, e guardato numerose Tv, quanto era accaduto al Grande G7 non era nemmeno riconoscibile”, si è lamentato martedì su Twitter. L’annuncio del ritiro del viaggio arriva mentre la Florida ha già dichiarato lo stato d’allerta per Dorian, uragano di categoria 4 che dovrebbe travolgere lo stato nella notte fra domenica e lunedì.

“La nostra massima priorità è la salvezza e la sicurezza delle persone sulla strada dell’uragano, rinvierò la visita in Polonia ad un prossimo futuro”, ha detto Trump, che ha sempre dimostrato di avere uno stretto rapporto con il presidente nazionalista polacco Andrzej Duda. In giugno i due hanno firmato un accordo a Washington per l’invio di ulteriori mille soldati americani in Polonia e l’apertura in questo paese di un comando statunitense. Duda ha detto di voler chiamare “Fort Trump” la nuova base Usa e il capo della Casa Bianca ha lodato più volte la Polonia , notando che, a differenza di Berlino, Varsavia ha speso per la difesa quanto richiesto dagli obiettivi della Nato. Quanto alla Florida, va ricordato che Trump vi possiede la sua residenza di Mar-a-Lago e tre resort, fra cui il Doral di Miami dove potrebbe ospitare il prossimo G7.