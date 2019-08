Allerta uragano negli Usa, arriva Dorian: punta Florida e Porto Rico alla velocità di 80 Km/h

Si appresta ricominciare la stagione degli uragani negli Stati Uniti e scatta l’allerta: nel Sud degli Usa sta per arrivare Dorian, la tempesta tropicale che potrebbe trasformarsi in uragano. Viaggia alla velocità di oltre 80 Km/h e punta la Florida centro meridionale, mentre Porto Rico ha già emesso l’allarme uragano.

Il Centro nazionale di controllo degli uragani ha avvisato gli abitanti delle Bahamas e della Florida meridionale che sono previsti venti e forti piogge, e ha suggerito di controllare l’evoluzione di Dorian e di tenersi pronti a un’evacuazione di emergenza: la costa orientale dello Stato potrebbe essere colpita entro domenica mattina.

Ma l’allerta non si ferma qui: anche Georgia e Golfo del Messico sono a rischio. Il ciclone si sposterà sui Caraibi nordorientali portando tempesta nel sud degli Stati Uniti. Già in queste ore la pioggia ha inondato parte delle Antille provocando il blackout alle Barbados. Porto Rico ancora sta scontando il disastro dell’uragano Maria, che nel 2017 devasto’ l’isola: sono 30 mila le case che hanno coperture in plastica al posto del tetto, e la rete elettrica non e’ stabile.

La governatrice di Porto Rico, Wanda Wasquez, ha invitato la popolazione a mantenere la calma: “L’uragano Maria ci ha insegnato una grande lezione: sono due anni che ci stiamo preparando, ci faremo trovare pronti”.