L’uragano Dorian terrorizza gli USA: potrebbe essere il peggiore dal 1992, minacciate 9 proprietà di Trump

La Florida si prepara all’arrivo di Dorian, che potrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, ovvero il più forte ad abbattersi sulle costa orientale dello stato da Andrew nel 1992. Mentre la benzina inizia a scarseggiare e i supermercati sono stati presi d’assalto, si registrano anche lunghe code agli aeroporti. Nove università sono state chiuse almeno fino a martedì prossimo.

Sono in tutto nove le proprietà di Donald Trump in Florida che potrebbero essere in qualche colpite dall’uragano Dorian. Oltre a Mar-a-Lago e al resort Doral, a rischio di sono: le Trump Towers e la Trump Grande di Sunny Isles Beach, i golf club di Jupiter e West Palm beach, il Trump Hollywood di Hollywood Beach e due residenze private a West Palm Beach.