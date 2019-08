Maltempo, l’uragano Dorian devasta le isole Vergini ma risparmia Porto Rico: ora punta sulla Florida

L’Uragano Dorian risparmia Porto Rico, il territorio americano devastato due anni fa dall’uragano Maria. Dorian in nottata ha flagellato le isole Vergini britanniche e statunitensi, allagando le strade e causando interruzioni di corrente. Ma per la terraferma Usa il pericolo è tutt’altro che scongiurato e Dorian,che ora si muove sull’Atlantico in mare aperto, si prepara da diventare un “potente uragano” e a toccare terra, giungendo in Florida e nella costa est americana. Secondo i cacciatori di uragani del National Hurricane Center Usa attorno all’occhio del ciclone di Dorian i venti toccano i 140 chilometri l’ora e la tempesta è destinata a rafforzarsi nei prossimi due giorni.