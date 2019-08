Usa, incendio in un asilo: morti 5 bimbi mentre dormivano

Paura negli Stati Uniti dove un incendio è scoppiato in un asilo nido causando la morte di 5 bambini. I piccoli, di età compresa tra gli 8 mesi e i 7 anni, sono stati colti dalle fiamme mentre dormivano. Il rogo è avvenuto a a Erie, in Pennsylvania: le autorità Usa indagano sulle cause.

Le fiamme sono divampate domenica mattina presto, ha spiegato il capo dei pompieri della città, Guy Santone, aggiungendo che gli inquirenti seguono la pista dell’incendio legato a un problema elettrico. I vigili del fuoco sono arrivati circa 25 minuti dopo, hanno trovato “fiamme imponenti che uscivano da tutte le finestre del primo piano” e hanno saputo che c’erano dei bambini intrappolati al secondo piano, ha riferito Santone all’emittente locale Jet24, affiliata di Abc News.

A quel punto sono intervenuti per provare a salvare i bambini e parallelamente domare le fiamme. La donna che gestiva l’asilo in casa sua, Elaine Harris, è rimasta ferita e ha avuto un incidente mentre guidava verso l’ospedale, ha fatto sapere sempre il capo dei vigili del fuoco, che al New York Times ha confidato che uno dei cinque bambini rimasti uccisi era figlio di lei, mentre gli altri quattro erano fra loro fratelli e sorelle.